Кроссовер задавил мужчину на Димитровском мосту в Новосибирске

По предварительной информации, в 22:35 26-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Highlander ехал по улице проезд Энергетиков по направлению к улице Станционной. Во время движения около дома № 8/1 по улице проезд Энергетиков сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.