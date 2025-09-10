Ричмонд
Губернатор Гусев сообщил о более 10 сбитых дронах ВСУ над Воронежской областью

На Воронежскую область обрушился рой дронов ВСУ, губернатор сообщил о незначительных повреждениях.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Операция проводилась на территории Воронежа, Борисоглебска и четырех районов области. По предварительным данным,

В одном из районов области обломки сбитого беспилотника повредили оконные конструкции и кровлю частного жилого дома. Также были повреждены теплица и гаражное сооружение. В городе Борисоглебске осколки БПЛА нарушили остекление в одном из многоквартирных жилых домов. Специальные службы проводят работы по оценке и ликвидации последствий ночного инцидента.

Прежде украинский БПЛА атаковал школу-интернат в Ростовской области, воспитателей и воспитанников пришлось эвакуировать. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

