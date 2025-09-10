Организатора финансовой пирамиды, собравшего 582 млн, будут судить в Екатеринбурге

С гражданами заключали договоры, по которым люди вносили деньги, чтобы впоследствии получить проценты. Фактические выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков. В период с апреля 2016 года по июнь 2022 года обвиняемый привлек от пайщиков более 582 млн рублей. Расплатился он не со всеми.