Организатора финансовой пирамиды, собравшего 582 млн, будут судить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить руководителя группы компаний «Народный капитал», обвиняемого в сборе у граждан свыше 582 млн рублей по принципу финансовой пирамиды и отчуждению имущества. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, в особо крупном размере» и ч. 1.1 ст. 195 УК РФ «Отчуждение лицом, контролирующим организацию, имущества юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб».
По версии следствия, обвиняемый организовал работу группы компаний «Народный капитал», включая кредитно-потребительский кооператив и потребительский кооператив с одноименным наименованием, функционировавших по принципу финансовой пирамиды. Офисы организации были расположены в разных регионах России.
С гражданами заключали договоры, по которым люди вносили деньги, чтобы впоследствии получить проценты. Фактические выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков. В период с апреля 2016 года по июнь 2022 года обвиняемый привлек от пайщиков более 582 млн рублей. Расплатился он не со всеми.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.