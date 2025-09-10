В Ростовской области прокуратура проконтролирует оказание помощи пострадавшим из школы-интерната после атаки БПЛА

Прокуратура региона взяла под контроль ситуацию с повреждением здания школы-интерната в Ростовской области в результате атаки БПЛА. Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе в ночь на среду, 10 сентября. Здание образовательного учреждения пострадало от атаки беспилотника.
В результате ЧП повреждены остекление и дверь запасного выхода. Двое сотрудников учреждения получили легкие ранения. Их, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.
— Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами. Цель — оперативное оказание помощи пострадавшим. На месте работает прокурор Матвеево-Курганского района Сергей Фортуна. Он лично контролирует ситуацию, — заявили в надзорном ведомстве.
Напомним, всего было эвакуировано 73 воспитанника и пятеро сотрудников. Их разместили во временном пункте размещения в селе Ряженое. На месте работают все оперативные службы района. Координацию их действий осуществляет глава местной администрации Диана Алборова.
