В Омске арестовали 46-летнюю наркодилершу, задержанную с поличным

По данным следствия, с октября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые действовали в составе организованной группы под руководством владельца интернет-магазина. Их задачей было раскладывать героин в тайники-закладки для дальнейшего сбыта. Наркотик хранился и фасовался у них дома, после чего размещался в тайниках, координаты которых передавались кураторам через интернет.