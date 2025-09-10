Ричмонд
В Омске арестовали 46-летнюю наркодилершу, задержанную с поличным

Женщина фасовала и раскладывала в тайники запрещенные наркотические вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Омске раскрыли очередное преступное сообщество, занимающееся распространением сильнодействующих наркотических веществ. 46-летняя, ранее неоднократно судимая омичка вместе с 41-летним сообщником обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и их фактическом распространении. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.

По данным следствия, с октября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые действовали в составе организованной группы под руководством владельца интернет-магазина. Их задачей было раскладывать героин в тайники-закладки для дальнейшего сбыта. Наркотик хранился и фасовался у них дома, после чего размещался в тайниках, координаты которых передавались кураторам через интернет.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых и изъяли более 450 граммов героина как у них лично, так и в тайниках-закладках.

Женщина частично признала свою вину. В связи с особо опасным рецидивом суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Ее соучастник находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

