Стало известно, где может находиться сбежавший из екатеринбургского СИЗО террорист

Иван Корюков*, который ранее сбежал из СИЗО-1 в Екатеринбурге, может находиться на территории Курганской области. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

— Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области, — уточнили в сообщении.

Двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, осуществили побег 1 сентября. Позднее СМИ сообщили, что злоумышленники состояли в запрещенной в России террористической организации и сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они находились в заключении с мая позапрошлого года.

Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками. В 90-х из него был совершен один из самых громких и кровавых побегов в истории постсоветской России. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих инцидентов.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов.