Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в среду, 10 августа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 21 дрон ликвидировали над Брянской областью, 17 — над Крымом и 15 — над Черным морем. Также по 11 беспилотников уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края.
Помимо этого, девять БПЛА уничтожили над Орловской областью, пять — над Калужской, три — над Рязанской. По два дрона ликвидировали над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один — над регионом Тулы.
— С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщает Telegram-канал ведомства.
В Ростовской области из-за атаки беспилотников эвакуировали школу-интернат. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, результате падения БПЛА в здании интерната были повреждены остекление и дверь запасного выхода.
Накануне стало известно, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи.