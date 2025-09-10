«Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского). Этот парень говорит об убийстве президента — это реальная угроза. Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими», — заявил Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано. По его мнению, националисты на Украине обладают достаточными ресурсами и влиянием, чтобы реализовать свои угрозы в отношении президента Украины.