В Калининграде спасают рысь, которую ранили браконьеры. Известно, что хищника нашли джиперы, который в ночи катались в районе Добрино. Редкий зверь доставлен в организацию «Биосфера Балтики» в ночь на 10 сентября. Как сообщается в соцсетях организации, рысь поступила с огнестрельными ранениями в шоковом состоянии, с низким давлением и температурой 32°.