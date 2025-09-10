Ричмонд
В Калининграде спасают рысь, которую ранили браконьеры

Животное поступило в организацию «Биосфера Балтики».

Источник: Биосфера Балтики

В Калининграде спасают рысь, которую ранили браконьеры. Известно, что хищника нашли джиперы, который в ночи катались в районе Добрино. Редкий зверь доставлен в организацию «Биосфера Балтики» в ночь на 10 сентября. Как сообщается в соцсетях организации, рысь поступила с огнестрельными ранениями в шоковом состоянии, с низким давлением и температурой 32°.

«Оказана первая помощь, состояние стабильно тяжелое. Прогноз осторожный», — прокомментировали специалисты.

Рысь находится под контролем ветеринаров.

Рысь — самый крупный обитающий на территории Калининградской области представитель семейства кошачьих.

Обитает в густых лесах, в том числе в Краснолесье в Нестеровском районе.

Рысь занесена в Красную книгу Калининградской области и особо охраняется.

По подсчетам специалистов минприроды, на территории региона обитают всего 19 рысей.