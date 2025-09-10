В Калининграде спасают рысь, которую ранили браконьеры. Известно, что хищника нашли джиперы, который в ночи катались в районе Добрино. Редкий зверь доставлен в организацию «Биосфера Балтики» в ночь на 10 сентября. Как сообщается в соцсетях организации, рысь поступила с огнестрельными ранениями в шоковом состоянии, с низким давлением и температурой 32°.
«Оказана первая помощь, состояние стабильно тяжелое. Прогноз осторожный», — прокомментировали специалисты.
Рысь находится под контролем ветеринаров.
Рысь — самый крупный обитающий на территории Калининградской области представитель семейства кошачьих.
Обитает в густых лесах, в том числе в Краснолесье в Нестеровском районе.
Рысь занесена в Красную книгу Калининградской области и особо охраняется.
По подсчетам специалистов минприроды, на территории региона обитают всего 19 рысей.