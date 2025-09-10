За пять ночных часов над Россией сбили 122 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России ночью, с 00:00 до 05:00 мск, сбили над 13 регионами страны и Черным морем 122 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 21 БПЛА, перехватили в Брянской области, 17 — в Крыму, 12 — в Воронежской области, по 11 — в Белгородской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, 9 — в Орловской области, 5 — в Калужской, 3 — в Рязанской, по 2 — в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях, 1 — в Тульской области и 15 — над акваторией Черного моря, уточнило ведомство.
Еще 22 украинских БПЛА, как информировало министерство, было ликвидировано над Россией в период с 17:40 до полуночи: 6 — в Брянской области, 5 — в Курской, 4 — в Воронежской, 3 — в Орловской, 2 — в Крыму и по 1 — в Белгородской области и над Черным морем.