Семья купила склад на аукционе и нашла внутри детские трупы

Обвиняемая не признала вину по двум пунктам обвинения в убийстве и на протяжении всего длительного пути к суду сохраняла утверждения о своей невиновности. В Высоком суде Окленда в понедельник Ли сидела с опущенной головой во время отбора присяжных, не глядя на тех, кого вызывали для занятия мест в суде.