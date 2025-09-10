Семья купила склад на аукционе и нашла внутри детские трупы

В Окленде (Новая Зеландия) начался судебный процесс над женщиной, обвиняемой в убийстве собственных двоих детей и размещении их останков в чемоданах. Их мать Хакюн Ли предстала перед правосудием по обвинению в убийстве восьмилетнего и шестилетнего ребенка, совершенном в 2018 году, пишет Radio New Zealand.
Останки детей были обнаружены в чемоданах в Окленде в 2022 году после того, как семья приобрела содержимое заброшенного складского помещения через интернет-аукцион. Ли, при рождении носившая имя Джи Юн Ли, являясь гражданкой Новой Зеландии, была задержана в Южной Корее в сентябре 2022 года и экстрадирована на родину двумя месяцами позже.
Обвиняемая не признала вину по двум пунктам обвинения в убийстве и на протяжении всего длительного пути к суду сохраняла утверждения о своей невиновности. В Высоком суде Окленда в понедельник Ли сидела с опущенной головой во время отбора присяжных, не глядя на тех, кого вызывали для занятия мест в суде.
Подсудимая будет самостоятельно представлять свои интересы в суде при содействии двух адвокатов в качестве консультантов. Процесс под председательством судьи Джеффри Веннинга, как ожидается, продлится до четырех недель. Судья пояснил присяжным, что именно им предстоит определить виновность или невиновность Ли на основании установленных фактов.
Уточняется, что Ли молчала на месте подсудимой, несмотря на подсказки переводчика. Она слегка покачала головой при оглашении первого обвинения в убийстве. Обвинение планирует начать представление своей позиции во вторник.
Рассмотрение дела изначально было назначено на 2024 год, но затем отложено. Запрет на публикацию имени действовал до 2023 года, после того как Апелляционный суд отклонил ходатайство о его продлении до окончания процесса.
Судебные документы, полученные RNZ, раскрыли, что супруг Ли скончался в 2017 году. Перед его смертью, согласно документам, женщина угрожала убить себя и детей в случае кончины мужа. В материалах дела указано, что способ убийства остался неизвестным, но предположительно связан с медикаментами, прописанными Ли от бессонницы на фоне ухудшающегося здоровья супруга.
Предполагается, что дети были убиты в период между концом июня и концом июля 2018 года. После совершения преступления обвиняемая завернула тела каждого ребенка в полиэтиленовые пакеты и пластиковую пленку, поместила их в отдельные чемоданы и спрятала в черных пластиковых мешках.
Ли арендовала складское помещение в Папатоэтоэ, куда переместила чемоданы вместе с другими своими вещами. Сменив документы, она выехала в Сеул под именем Хакюн Ли. Платежи за хранение продолжались до апреля 2022 года, когда у женщины возникли финансовые трудности.
В августе того же года содержимое склада было продано с аукциона, и новые владельцы обнаружили останки детей в своем доме в Клендон-Парк. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от неопределенных причин, связанных с назначенным медикаментом, не одобренным для применения детям. Эксперт отметил, что препарат мог как непосредственно вызвать смерть, так и привести к беспомощному состоянию, позволившему совершить убийство другими методами.
