Новосибирца осудили за поджог машины матери

После семейной ссоры он поджёг салон автомобиля зажигалкой.
В июле 2024 года после семейной ссоры в порыве гнева 37-летний сын вышел из дома и направился к автомобилю матери марки «Лексус». Сначала он разбил окно машины камнем, а затем поджёг салон с помощью зажигалки, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.
Пожар быстро потушили, но автомобиль сильно пострадал. Мужчина нанёс материальный ущерб более 500 тысяч рублей.
Центральный районный суд Новосибирска назначил поджигателю принудительные работы на год. Также 10% от заработка будет удерживаться в пользу государства.