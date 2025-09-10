Новосибирца осудили за поджог машины матери

В июле 2024 года после семейной ссоры в порыве гнева 37-летний сын вышел из дома и направился к автомобилю матери марки «Лексус». Сначала он разбил окно машины камнем, а затем поджёг салон с помощью зажигалки, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.