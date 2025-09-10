Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили за ночь 122 дрона ВСУ над 13 регионами России

Системы противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск сбили 122 украинских беспилотника в небе над 13 регионами России, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью — 21, в Крыму — 17, в Воронежской области — 12, по 11 БПЛА перехвачено над Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем. В Орловской области уничтожено девять дронов, в Калужской — пять, в Рязанской — три, по два беспилотника сбито в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях, а в Тульской области — один БПЛА. Кроме того, над акваторией Чёрного моря нейтрализовано 15 беспилотников.

Ранее польские Вооружённые силы заявили об уничтожении нескольких беспилотников, которые пересекли границу страны. Воздушные объекты, которые в Польше идентифицировали как российские, зафиксировали радиолокационные системы. Польский премьер Дональд Туск сообщил, что проинформировал о случившемся генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

