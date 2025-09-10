Ричмонд
В Башкирии налоговый инспектор ответит в суде за превышение полномочий

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении налогового инспектора по статьям «превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности с причинением тяжких последствий» и «служебный подлог».

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с марта по июль 2023 года главный госинспектор отдела выездных проверок одной из межрайонных инспекций являлась руководителем проверяющей группы в отношении коммерческой организации. Желая достичь эффективности показателей своей работы, заведомо зная о фиктивности предоставленных фирмой документов первичного бухгалтерского учета о взаимоотношениях с шестью контрагентами, она умышленно внесла в акт проверки и другие документы заведомо недостоверные сведения о наличии у хозяйствующего субъекта налоговых вычетов. Таким образом незаконно снизила сумму доначислений по налогу на добавленную стоимость на более чем 4,5 млн рублей.

Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Уголовное дело будет направлено в Сибайский городской суд для рассмотрения по существу.