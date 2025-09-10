Главе СК России Бастрыкину доложили о гибели свердловских детей в пожаре

Глава СК России Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное безопасности детей. Во время встречи с руководителями региональных СК ему доложили о расследовании дела, связанного со смертью троих несовершеннолетних из Свердловской области в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко предоставил Александру Бастрыкину результаты предварительного следствия по уголовному делу. Он озвучил проблематику, связанную с пожарной безопасностью в садоводческих товариществах, и сообщил о внесенных предложениях по нормативному регулированию данной сферы на уровне региона.
Напомним, в начале сентября в СНТ «Златобор» в Белоярском округе сгорел частный дом. В пожаре погибли мальчики 5 и 11 лет и 7-летняя девочка. Еще трое детей — 9, 12 и 14 лет — попали в больницу, а младшему ребенку в возрасте полутора лет помощь врачей не понадобилась.