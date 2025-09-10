Главе СК России Бастрыкину доложили о гибели свердловских детей в пожаре

Напомним, в начале сентября в СНТ «Златобор» в Белоярском округе сгорел частный дом. В пожаре погибли мальчики 5 и 11 лет и 7-летняя девочка. Еще трое детей — 9, 12 и 14 лет — попали в больницу, а младшему ребенку в возрасте полутора лет помощь врачей не понадобилась.