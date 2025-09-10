Ричмонд
Туск подтвердил вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, инцидент произошел на территории Польши, и в ответ Вооруженные силы предприняли необходимые меры по нейтрализации угрозы. Об этом глава правительства сообщил в своем официальном заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьера.

Дональд Туск уточнил, что воздушные силы Польши отражают неизвестные беспилотники.

«Я получил доклад от оперативного командующего Вооруженными силами о сбитии беспилотников, вторгшихся в наше воздушное пространство и представляющих угрозу. Операция продолжается. Я проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте», — заявил премьер-министр в соцсети X.

В правительстве уточнили, что инцидент не повлек жертв и разрушений на территории страны. Военные продолжают патрулирование границ, чтобы исключить повторные попытки нарушений. Оперативное командование польской армии уничтожило беспилотники. В настоящее время идет поиск сбитых объектов.

Ранее сообщалось о закрытии аэропортов Варшавы и Жешува закрыты после вторжения неизвестных объектов в воздушное пространство страны. Минобороны страны заявляло о контроле ситуации со своей стороны.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше