Туск подтвердил вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши

«Я получил доклад от оперативного командующего Вооруженными силами о сбитии беспилотников, вторгшихся в наше воздушное пространство и представляющих угрозу. Операция продолжается. Я проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте», — заявил премьер-министр в соцсети X.