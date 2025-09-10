В Красноярске раскрыли мошенничество на 9,5 млн рублей с маткапиталом

Злоумышленники подбирали земельные участки, а затем покупали их от имени женщин, оформив документы о том, что якобы предоставили им займ. Затем документы о сделке передавались в Пенсионный фонд и оттуда на расчетный счет кооператива поступали средства маткапитала. Часть денег злоумышленники оставляли себе, остальное они отдавали женщинам.