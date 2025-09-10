В Красноярске раскрыли мошенничество на 9,5 млн рублей с маткапиталом

Следствие установило, что в период в январе 2019 года три красноярца, один из которых имеет статус адвоката, объединившиеся в кредитно-потребительский кооператив, придумали схему обналичивания материнского капитала.
«Участники организованной группы искали женщин, желающих обналичить сертификаты на материнский капитал, после чего от имени потребительского кооператива заключали с ними фиктивные договоры о предоставлении целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья на территории Красноярского края», — рассказали в следственном управлении СК РФ.
Злоумышленники подбирали земельные участки, а затем покупали их от имени женщин, оформив документы о том, что якобы предоставили им займ. Затем документы о сделке передавались в Пенсионный фонд и оттуда на расчетный счет кооператива поступали средства маткапитала. Часть денег злоумышленники оставляли себе, остальное они отдавали женщинам.
Таким образом было похищено более 9,5 миллионов рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю.
«По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 12,8 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — расскали в следственном управлении.
Ранее один из организаторов преступной схемы был признан судом виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении еще одной участницы организованной группы в настоящее время рассматривается в суде.