Премьер Польши созвал экстренное заседание кабмина в связи с ситуацией в воздушном пространстве

Поводом для экстренных мер стали инциденты, произошедшие в ночь на среду, связанные с несанкционированными полетами над территорией Польши. Ранее Дональд Туск публично заявил, что ночью было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны, и заверил граждан, что угрозу ликвидируют.