Премьер Польши созвал экстренное заседание кабмина в связи с ситуацией в воздушном пространстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание Совета министров после сообщений о нарушении воздушного пространства страны. Об этом проинформировал пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Дональд Туск в Польше созвал экстренное совещание.

«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00 (09.00 мск)», — сообщил Шлапка в X. По его словам, правительство рассматривает ситуацию с точки зрения угроз национальной безопасности и принимает необходимые меры реагирования.

Поводом для экстренных мер стали инциденты, произошедшие в ночь на среду, связанные с несанкционированными полетами над территорией Польши. Ранее Дональд Туск публично заявил, что ночью было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны, и заверил граждан, что угрозу ликвидируют.

Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщили о временном закрытии четырех польских аэропортов, включая аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.

