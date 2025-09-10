Крыша поехала: стали известны причины обрушения кровли школы в Атырауской области

По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжелые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции.