Крыша поехала: стали известны причины обрушения кровли школы в Атырауской области

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. В городе Кульсары Атырауской области обрушилась крыша школы, такие сообщения распространились в социальных сетях.

Источник: Интернет-издание "Ак Жайык"

Инцидент произошел вечером 9 сентября, написали местные СМИ, объект возводился в рамках Нацпроекта «Жайлы мектеп» и рассчитан на 1200 мест.

Сегодня пресс-служба АО «Samruk-Kazyna Construction» прокомментировала новость корреспонденту Sputnik Казахстан. В компании сообщили, что обрушилась кровля школы, объект возводит ТОО «Turan Ascent» в рамках национального проекта «Келешек мектептері» («Школы будущего»). Школа должна быть сдана до конца 2025 года.

По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжелые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции.

объяснили в компании

Заказчик создал комиссию с участием руководства, технического и авторского надзоров для детального изучения ситуации. Дополнительно для проверки несущих способностей конструкций и соответствия проектным решениям привлечена специализированная организация по техническому обследованию.

Окончательные выводы и решения будут приняты по результатам экспертизы. В «Samruk-Kazyna Construction» сообщили, что все выявленные нарушения устранит подрядчик.