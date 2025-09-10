В Польше обнаружили сбитый беспилотник

Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за «незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства». Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.