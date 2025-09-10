Отмены и задержки авиарейсов в России 10 сентября 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

Серьезные задержки на вылет: WZ 557 в Тбилиси (до 08:00 вместо 06:30), I8 502 в Ижевск (до 09:50 вместо 07:50), C6 452 в Самарканд (до 11:00 вместо 08:00), YC 486 в Салехард (до 10:30 вместо 08:20), N4 417 в Уфу (до 15:00 вместо 09:40), A4 5070 в Стамбул (до 15:30 вместо 11:00), N4 513 в Сургут (до 18:40 вместо 11:50), N4 507 в Челябинск (до 14:25 вместо 11:55), ZF 1067 в Анталью (до 15:40 вместо 12:00), SU 1137 в Москву (до 16:45 вместо 15:15).