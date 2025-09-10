Ричмонд
СМИ: Блиновская может выйти на свободу по УДО в ближайшие месяцы

У блогера Елены Блиновской все еще есть шанс выйти на свободу по УДО — это может произойти до конца года. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Приговор Блиновской все еще не вступил в силу — с момента его вынесения было пять попыток апелляционной жалобы. Последнюю из них сняли с рассмотрения из-за обнаруженных недостатков.

Защита Блиновской планирует продлить ее нахождение в следственном изоляторе и избежать этапирования в колонию. Для этого блогеру необходимо найти место в хозяйственном отряде — осужденные выполняют различные работы, оставаясь при этом в СИЗО.

За свою деятельность они получают стаж и зарплату. Кроме того, это существенно сокращает срок. Чтобы провернуть схему, нужно согласие Блиновской решение начальника СИЗО, добавили в публикации.

У четверых детей блогера Елены Блиновской могут забрать элитную квартиру на Серпуховском Валу в Москве, которую им ранее подарил их дед Олег Останин. По имеющимся сведениям, в 2020 году он заключил договор дарения.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше