В Башкирии подростку при падении с лошади разорвало почку

Санитарная авиация доставила в Уфу 14-летнего подростка с разрывом почки, полученным после падения с лошади. Об этом 10 сентября в соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Родители мальчика привезли его в приёмное отделение Ишимбайской больницы, где после проведения обследования были обнаружены признаки серьёзной травмы — разрыва почки. Врачи экстренно связались с Республиканской детской клинической больницей и провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом.
Было принято решение о транспортировке пациента в РДКБ с помощью санитарной авиации для получения специализированной медицинской помощи.