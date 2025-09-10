Ричмонд
В Башкирии подростку при падении с лошади разорвало почку

Потребовалась экстренная госпитализация.

Источник: Башинформ

Санитарная авиация доставила в Уфу 14-летнего подростка с разрывом почки, полученным после падения с лошади. Об этом 10 сентября в соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Родители мальчика привезли его в приёмное отделение Ишимбайской больницы, где после проведения обследования были обнаружены признаки серьёзной травмы — разрыва почки. Врачи экстренно связались с Республиканской детской клинической больницей и провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом.

Было принято решение о транспортировке пациента в РДКБ с помощью санитарной авиации для получения специализированной медицинской помощи.