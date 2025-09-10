Ричмонд
Над 13 регионами России сбили более сотни беспилотников

Свыше сотни украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО над 13 регионами России в ночь на 10 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака началась после полуночи и продолжалась до пяти утра по московскому времени.

Средства ПВО сбили над Россией 122 дрона, уточнили в Минобороны.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что большинство дронов были сбиты на подлете к границе, остальные — над акваторией Черного моря.

Согласно данным Минобороны, масштабная атака затронула Брянскую (21 БПЛА), Воронежскую (12), Белгородскую (11), Курскую (11), Орловскую (9), Калужскую (5), Рязанскую (3), Нижегородскую, Ростовскую и Тверскую (по 2) области, а также Тульскую область (1 БПЛА) и Краснодарский край (11 БПЛА). Значительная часть беспилотников — 17 аппаратов — была уничтожена над Республикой Крым. Еще 15 дронов были перехвачены над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь с 27 на 28 августа, Минобороны РФ также сообщало о масштабной атаке украинских беспилотников — тогда было уничтожено 102 дрона, большинство из которых сбили над акваторией Черного моря, а также в Ростовской, Самарской и Краснодарской областях. С начала СВО удары беспилотников по российским регионам происходят регулярно.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
