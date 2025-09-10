Ричмонд
Упал с лошади: в Уфе санавиацией доставили 14-летнего мальчика с разрывом почки

В Уфу из Ишимбая доставили упавшего с лошади мальчика с разрывом почки.

Источник: Комсомольская правда

14-летний подросток с серьезной травмой был экстренно доставлен санитарной авиацией из Ишимбая в Уфу. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мальчик получил разрыв почки после падения с лошади.

Родители самостоятельно доставили пострадавшего в приемное отделение Ишимбайской больницы, где при обследовании обнаружили признаки серьезной травмы. Местные врачи немедленно связались со специалистами Республиканской детской клинической больницы и провели экстренные телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом.

В итоге было принято решение о немедленной транспортировке пациента в Уфу с помощью санитарной авиации для оказания специализированной помощи.

