Упал с лошади: в Уфе санавиацией доставили 14-летнего мальчика с разрывом почки

14-летний подросток с серьезной травмой был экстренно доставлен санитарной авиацией из Ишимбая в Уфу. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мальчик получил разрыв почки после падения с лошади.
Родители самостоятельно доставили пострадавшего в приемное отделение Ишимбайской больницы, где при обследовании обнаружили признаки серьезной травмы. Местные врачи немедленно связались со специалистами Республиканской детской клинической больницы и провели экстренные телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом.
В итоге было принято решение о немедленной транспортировке пациента в Уфу с помощью санитарной авиации для оказания специализированной помощи.
