Взяточник со штрафпарковки получил наказание в Новосибирске

С января по март 2025 года водитель, работая в компании «ГАПП-9», предлагал нарушителям правил парковки «решение вопроса» — избежать эвакуации автомобиля за 5000 рублей, о чём сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Из полученной суммы взяточник оставлял себе 1250 рублей, остальное передавал коллегам. Часть этих денег впоследствии шла инспектору ГИБДД.
За три месяца через мужчин прошло 25 000 рублей от недобросовестных водителей. Суд назначил ему штраф 75 000 рублей.