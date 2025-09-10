Ричмонд
В Перми работника оборонного предприятия осудили за государственную измену

Он передавал данные иностранным спецслужбам.

Работник оборонного предприятия был осуждён в Перми за государственную измену, сообщает УФСБ по Пермскому краю.

Как рассказывает управление, инцидент случился с жителем краевой столицы, который трудился на одном из оборонных предприятий. Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина через Интернет передавал данные о заводе, входящем в оборонно-промышленный комплекс, иностранным спецслужбам.

Следственный отдел краевого УФСБ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Собранные материалы дела рассматривались в Пермском краевом суде.

«Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ “Государственная измена”, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключили в УФСБ по Пермскому краю.