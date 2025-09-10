В Перми работника оборонного предприятия осудили за государственную измену

Как рассказывает управление, инцидент случился с жителем краевой столицы, который трудился на одном из оборонных предприятий. Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина через Интернет передавал данные о заводе, входящем в оборонно-промышленный комплекс, иностранным спецслужбам.