«Феодала из Солнечного» Генералова спустя два года выпустили из СИЗО

Красноярский бизнесмен Евгений Генералов будет дожидаться завершения расследования под подпиской о невыезде.

Евгений Генералов вышел из СИЗО. Об этом пишет «7 канал Красноярска».

Известный как «феодал из Солнечного» Евгений Генералов вышел из следственного изолятора спустя два года заключения.

Как рассказали в прокуратуре, Евгения Генералова отпустили, поскольку держать его в СИЗО дальше не позволяет закон. При этом расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Люди покупали участки и квартиры, оформленные на Генералова, заключали договоры купли-продажи, после чего оставались без жилья.

Помимо этого, Генералов скупил участки в Солнечном, требуя с жителей плату за проезд к домам.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В скором времени планируется завершить расследование уголовного дела.