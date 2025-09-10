«Феодала из Солнечного» Генералова спустя два года выпустили из СИЗО

Евгений Генералов вышел из СИЗО. Об этом пишет «7 канал Красноярска».
Известный как «феодал из Солнечного» Евгений Генералов вышел из следственного изолятора спустя два года заключения.
Как рассказали в прокуратуре, Евгения Генералова отпустили, поскольку держать его в СИЗО дальше не позволяет закон. При этом расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.
Люди покупали участки и квартиры, оформленные на Генералова, заключали договоры купли-продажи, после чего оставались без жилья.
Помимо этого, Генералов скупил участки в Солнечном, требуя с жителей плату за проезд к домам.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В скором времени планируется завершить расследование уголовного дела.