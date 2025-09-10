Ричмонд
В Прикамье шлифовальный круг тяжело травмировал работника завода

В случившемся разбирается трудовая инспекция.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование тяжелого несчастного случая на чугунолитейном предприятии. 5 сентября в литейном цехе рабочий 1991 года рождения, занимавшийся обработкой деталей шлифовальным кругом, получил тяжелые травмы при разрыве шлифовального круга.

Сейчас инспекция проводит опросы свидетелей и представителей работодателя, анализирует документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего. Параллельно организована внеплановая проверка предприятия.

— При выявлении нарушений требований трудового законодательства к работодателю будут применены административные меры. Материалы расследования также направят в следственные органы для решения вопроса о возможной уголовной ответственности виновных лиц, — сообщили в инспекции труда в Пермском крае.