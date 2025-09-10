Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза автозапчастей в Беларусь

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза автозапчастей, сообщает Государственный таможенный комитет в своем официальном телеграм-канале.
По информации ведомства, литовский перевозчик, пытаясь избежать полной уплаты таможенных сборов при ввозе автозапчастей на территорию ЕАЭС, решил не декларировать часть груза. Грузовик марки RENAULT с деталями для грузовых автомобилей следовал из Литвы через пункт пропуска «Бенякони». Во время таможенного контроля транспортное средство направили на дополнительный осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.
После сканирования грузовик был досмотрен во внутреннем пункте таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ», где сотрудники гродненской таможни обнаружили расхождения: фактическое количество товаров превышало заявленное в документах. Литовский перевозчик не указал двигатели, радиаторы, колеса, рессоры и другие автозапчасти общей стоимостью свыше 215 тысяч рублей. Таким образом он пытался сэкономить около 60 тысяч рублей на таможенных платежах.
В отношении перевозчика гродненской региональной таможней возбужден административный процесс по части 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Ему предстоит не только оплатить недостающие сборы, но и штраф, который может составить до 30% от стоимости выявленного груза.