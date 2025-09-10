Полиция Польши рассказала про сбитый дрон

Накануне, 7 сентября, сотрудники Пограничной службы обнаружили обломки дрона в районе польско-белорусского пограничного перехода в Тересполе. По данным Polskie Radio, происшествие случилось около 22:00 по местному времени (23:00 мск). 6 сентября похожий инцидент произошел в населенном пункте Майдан-Селец, который также находится в Люблинском воеводстве. Неизвестный летательный аппарат разбился всего в 500 метрах от жилых построек. Позже следователи установили, что речь идет о беспилотнике, который не имел военного назначения.