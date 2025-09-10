Суд арестовал россиянку за попытку госизмены, ее обнаружили в ста метрах от позиций ВСУ

Суд арестовал россиянку за попытку совершения госизмены.
Суд в Курске арестовал россиянку по подозрению в госимзене после задержания в непосредственной близости от позиций ВСУ. Об этом сообщается в материалах суда, оказавшихся в распоряжении журналистов. По данным следствия, россиянка находилась всего в 100 метрах от линии соприкосновения, где была обнаружена и задержана российскими военными.
«По данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие», — отмечается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. По итогу россиянка была задержана российскими военными в 100 метрах от позиций ВСУ. Ее обнаружили при помощи разведывательного беспилотника.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. В ходе расследования также проверяется информация о поддельных документах, включая свидетельства о рождении. Расследование продолжается.