Суд арестовал россиянку за попытку госизмены, ее обнаружили в ста метрах от позиций ВСУ

«По данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие», — отмечается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. По итогу россиянка была задержана российскими военными в 100 метрах от позиций ВСУ. Ее обнаружили при помощи разведывательного беспилотника.