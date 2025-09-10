Ричмонд
Девочка умерла после урока физкультуры в российской школе

В Елизовской школе № 2 Камчатского края во время занятий скончалась ученица старших классов.

В Елизовской школе № 2 Камчатского края во время занятий скончалась ученица старших классов. Девочка почувствовала недомогание во время урока физкультуры, передает АиФ- Камчатка.

На место происшествия немедленно вызвали бригаду врачей. Ребенка доставили в реанимацию. Несмотря на усилия медиков девочку спасти не удалось. Школьница скончалась. Причины трагедии установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники Минздрава Камчатского края выразили соболезнования родственникам и близким покойной. Информация о хронических заболеваниях девочки не поступала.

Стали известны подробности гибели двух детей в машине отца-уголовника.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

