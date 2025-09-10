Несколько населенных пунктов в Орловской области обесточены из-за падения БПЛА

Всего в ночь на 10 сентября над регионами России были сбиты 122 БПЛА. 21 из них — над Брянской областью, 17 — над Крымом, 15 — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще пять беспилотников были уничтожены над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью.