Несколько населенных пунктов в Орловской области обесточены из-за падения БПЛА

За сутки над Орловской областью средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. Губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Источник: Reuters

Однако при падении обломков одного из дронов в Шаблыкинском районе была повреждена линия электропередач. Это вызвало перебои с подачей электроэнергии в нескольких близлежащих населенных пунктах. Сейчас специалисты работают над устранением сбоя.

Всего в ночь на 10 сентября над регионами России были сбиты 122 БПЛА. 21 из них — над Брянской областью, 17 — над Крымом, 15 — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще пять беспилотников были уничтожены над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью.

