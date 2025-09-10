Блогер Блиновская может выйти на свободу до Нового года: всё благодаря СИЗО и реальной работе

Блогер Елена Блиновская может выйти на свободу до конца этого года. Всё благодаря защите «королевы марафонов». Адвокаты пытаются подать ходатайство об УДО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, приговор блогерше никак не может вступить в силу — с момента вынесения приговора было подано пять апелляционных жалоб. Последняя из них была отклонена из-за выявленных недостатков. Елена Блиновская по-прежнему содержится в следственном изоляторе, где один день считается за полтора, что позволяет ей уменьшить срок.
Отмечается, что защита Блиновской хочет продлить ее нахождение в следственном изоляторе, чтобы не дать эпатировать блогера в колонию. Ей необходимо определить место в хозяйственном отряде и отправить исполнительницу желаний в СИЗО, где осуждённые занимаются различными хозяйственными задачами: готовят еду, разносят её заключённым, убирают, моют посуду, стирают и так далее. За это осужденные получают стаж и зарплату, но для Блиновской более интересен факт, что так она может существенно сократить срок пребывания за решеткой. Если у адвокатов блогера все получится, то Елена сможет встретить будущий Новый год уже на свободе.
Ранее KP.RU сообщил, что суд оставил блогеров Валерию и Артема Чекалиных под домашним арестом. Сейчас инфлюенсеры изучают материалы дела и готовятся к судебному процессу.