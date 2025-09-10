Блогер Блиновская может выйти на свободу до Нового года: всё благодаря СИЗО и реальной работе

Отмечается, что защита Блиновской хочет продлить ее нахождение в следственном изоляторе, чтобы не дать эпатировать блогера в колонию. Ей необходимо определить место в хозяйственном отряде и отправить исполнительницу желаний в СИЗО, где осуждённые занимаются различными хозяйственными задачами: готовят еду, разносят её заключённым, убирают, моют посуду, стирают и так далее. За это осужденные получают стаж и зарплату, но для Блиновской более интересен факт, что так она может существенно сократить срок пребывания за решеткой. Если у адвокатов блогера все получится, то Елена сможет встретить будущий Новый год уже на свободе.