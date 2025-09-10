Ричмонд
Суд приговорил москвича к 10 годам колонии строгого режима за вербовку в РДК*

Житель Москвы получить 10 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию.

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор москвичу за вербовку граждан в запрещенную организацию «Русский добровольческий корпус»*. Подсудимый признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (склонение, вербовка к террористической деятельности).

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих семи лет — в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительно суд взыскал с осужденного штраф в размере 400 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и выразил раскаяние в содеянном.

Ранее KP.RU сообщал, что в Екатеринбурге силовики задержали местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации. Во время обыска у мужчины также были обнаружены рисунки с экстремистской символикой.

* — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.