Санавиация доставила в Уфу мальчика с разрывом почки после падения с лошади

После происшествия родители доставили мальчика в приёмное отделение Ишимбайской больницы. Обследование выявило признаки серьёзной травмы — разрыв почки после падения с лошади. Врачи провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом РДКБ.