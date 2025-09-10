Ричмонд
Санавиация доставила в Уфу мальчика с разрывом почки после падения с лошади

14-летний мальчик получил серьезные травмы.

Источник: Аргументы и факты

В Башкирии санитарная авиация экстренно перевезла 14-летнего подростка в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики.

После происшествия родители доставили мальчика в приёмное отделение Ишимбайской больницы. Обследование выявило признаки серьёзной травмы — разрыв почки после падения с лошади. Врачи провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом РДКБ.

По их рекомендации подростка срочно транспортировали в Уфу с помощью санитарной авиации для оказания специализированной медицинской помощи.