Coca-Cola подала в суд на компанию из Южной Осетии

Американская корпорация The Coca-Cola Company подала иск к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании» в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщили в материалах суда, с которыми ознакомились журналисты. Иск поступил в суд 8 сентября 2025 года, однако пока не принят к рассмотрению.