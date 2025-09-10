Coca-Cola подала в суд на компанию из Южной Осетии

Coca-Cola подала в Москве иск к южноосетинскому ООО «Кока-кола Компании».
Американская корпорация The Coca-Cola Company подала иск к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании» в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщили в материалах суда, с которыми ознакомились журналисты. Иск поступил в суд 8 сентября 2025 года, однако пока не принят к рассмотрению.
«Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО “Кока-кола Компании”, — передает РИА Новости. При этом о предмете и основании исковых требований не сообщается.
Ранее сообщалось, что российским ритейлерам поступали предложения о поставках напитков от южноосетинского ООО. Причем, по данным газеты «Коммерсант», этикетка продукта была практически идентична оригинальной продукции американской компании.
Согласно сведениям Роспатента, товарный знак Coca-Cola признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. Такой статус предоставляет знаку бессрочную правовую защиту, не требующую регулярного подтверждения использования или продления.
Американская компания приостановила деятельность в России в марте 2022 года и объявила о прекращении продаж оригинальных напитков на российском рынке. Впоследствии российское подразделение Coca-Cola было переименовано в ООО «Мултон Партнерс» и начало выпуск аналога под брендом «Добрый Cola».