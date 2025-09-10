Сбежавшего из СИЗО-1 террориста начали искать в Курганской области

Сбежавшего из СИЗО-1 террориста Ивана Корюкова начали искать в Курганской области. Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала ориентировку на розыск арестанта.
— Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области, — говорится в ориентировке.
Если вы видели сбежавшего зэка, то звоните по номерам: 102, 02,
Иван Корюков* покинул СИЗО-1 вместе с Александром Черепановым*. В ночь на 1 сентября они сбежали из изолятора через крышу. По основной версии, у арестантов был ключ от камеры. После побега в СИЗО-1 прошли массовые обыски.
В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд признал их виновными по статье ст. 30 ч. 3 УК РФ «Террористический акт» (ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджечь военкомат Кировского района Екатеринбурга. Ивана* приговорили к 9 годам 6 месяцам заключения, Александра* — к 7 годам колонии строгого режима.
Апелляционные и кассационные жалобы оставили вердикт без изменений. В СИЗО-1 Корюков* и Черепанов* ожидали этапирования в колонию.
Напомним, что Александра Черепанова задержали в ночь на 8 сентября в лесу у поселка Медный.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.