В Гомельской области за сутки произошло три пожара

Так, вчера в 10.04 поступило сообщение о пожаре гаража в д. Глинище Хойникского района. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество в гараже и автомобиль, поврежден фронтон дома. Рассматриваемая версия причины возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В этот же день, в 12.16 спасателям сообщили о пожаре легкового автомобиля в Калинковичах по ул. Панова. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Предполагаемая причина произошедшего — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В 15.03 в МЧС поступило сообщение о пожаре квартиры в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Светлогорске по ул. Мирошниченко. Здесь огонь повредил входную дверь. Возгорание ликвидировали до приезда спасателей.