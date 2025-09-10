Девочка-подросток скончалась в школе на Камчатке

Ранее в СМИ появилась информация о смерти 12-летней школьницы во время линейки в поселке Октябрьском Ульяновской области. Ей дали выпить воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, но врачам не удалось сохранить девочке жизнь. Предварительной причиной ее смерти назвали врожденный порок сердца.