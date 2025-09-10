Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка-подросток скончалась в школе на Камчатке

15-летняя девочка скончалась в школе на Камчатке. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

15-летняя девочка скончалась в школе на Камчатке. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным медиков, инцидент произошел в Елизовской школе № 2. Прибывшие на место ЧП специалисты констатировали у школьницы клиническую смерть.

На данный момент причины гибели ребенка неизвестны. Врачи проводят медицинскую экспертизу для установления подробностей произошедшего.

— Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки, — написали в Telegram-канале ведомства.

4 сентября появились сообщения о том, что девятиклассник из подмосковного Долгопрудного скончался после школьной линейки в День знаний. Причиной смерти подростка стала остановка сердца, незадолго до этого он жаловался на сильную усталость.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти 12-летней школьницы во время линейки в поселке Октябрьском Ульяновской области. Ей дали выпить воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, но врачам не удалось сохранить девочке жизнь. Предварительной причиной ее смерти назвали врожденный порок сердца.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше