Девочка-подросток скончалась в школе на Камчатке

15-летняя девочка скончалась в школе на Камчатке. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным медиков, инцидент произошел в Елизовской школе № 2. Прибывшие на место ЧП специалисты констатировали у школьницы клиническую смерть.
На данный момент причины гибели ребенка неизвестны. Врачи проводят медицинскую экспертизу для установления подробностей произошедшего.
— Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки, — написали в Telegram-канале ведомства.
4 сентября появились сообщения о том, что девятиклассник из подмосковного Долгопрудного скончался после школьной линейки в День знаний. Причиной смерти подростка стала остановка сердца, незадолго до этого он жаловался на сильную усталость.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти 12-летней школьницы во время линейки в поселке Октябрьском Ульяновской области. Ей дали выпить воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, но врачам не удалось сохранить девочке жизнь. Предварительной причиной ее смерти назвали врожденный порок сердца.