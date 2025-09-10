В Ростовской области за последние сутки произошло 16 пожаров

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Ростовской области произошло 16 пожаров. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС по донскому региону.
— Пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали десять техногенных возгораний и шесть случаев горения сухой растительности. Также за этот период произошло два дорожно-транспортных происшествия, при которых понадобилась помощь спасателей, — рассказали в экстренном ведомстве.
В общей сложности при ликвидации пожаров работали 180 специалистов, были задействованы 45 единиц спецтехники.
Также спасатели предупреждают: в Ростове и большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
