Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за последние сутки произошло 16 пожаров

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ростовской области 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Ростовской области произошло 16 пожаров. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС по донскому региону.

— Пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали десять техногенных возгораний и шесть случаев горения сухой растительности. Также за этот период произошло два дорожно-транспортных происшествия, при которых понадобилась помощь спасателей, — рассказали в экстренном ведомстве.

В общей сложности при ликвидации пожаров работали 180 специалистов, были задействованы 45 единиц спецтехники.

Также спасатели предупреждают: в Ростове и большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

В Ростове в частном доме произошел пожар из-за камеры видеонаблюдения.