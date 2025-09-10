В Челябинской области сгорел жилой дом барачного типа

«Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Из-за позднего сообщения огонь успел быстро распространиться. Существовала угроза его перехода и на надворные постройки. Сотрудникам МЧС России их удалось отстоять», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.