В Челябинской области сгорел жилой дом барачного типа

Все произошло ночью 10 сентября в поселке Ук (Ашинский округ).
«Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Из-за позднего сообщения огонь успел быстро распространиться. Существовала угроза его перехода и на надворные постройки. Сотрудникам МЧС России их удалось отстоять», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.
Уточняется, что жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожарный извещатель в жилье отсутствовал.
Пожар ликвидирован на площади 304 квадратных метра. Причина происшествия устанавливается.