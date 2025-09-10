Ричмонд
В Челябинской области сгорел жилой дом барачного типа

В Челябинской области сгорел жилой дом барачного типа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло ночью 10 сентября в поселке Ук (Ашинский округ).

«Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Из-за позднего сообщения огонь успел быстро распространиться. Существовала угроза его перехода и на надворные постройки. Сотрудникам МЧС России их удалось отстоять», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожарный извещатель в жилье отсутствовал.

Пожар ликвидирован на площади 304 квадратных метра. Причина происшествия устанавливается.