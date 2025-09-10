Суд в Курске арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 метров

Суд в Курске арестовал местную жительницу — ее обвиняют в покушении на государственную измену. Соответствующая информация следует из судебных материалов.
В 2023 году девушка начала общаться по Сети с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя время военный предложил ей вступить в одно из вражеских формирований для участия в боевых действиях против России.
Фигурантка согласилась — она самостоятельно добралась до района, где планировала незаконно пересечь границу. Российские солдаты обнаружили ее благодаря беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Девушку оперативно задержали, до позиций украинской армии она не дошла 100 метров.
Преступнице предъявили обвинение в покушении на государственную измену и незаконное пересечение границы. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе, передает РИА Новости.
2 сентября сотрудники ФСБ России в Забайкальском крае также осуществили задержание мужчины — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. Задержанный собирал и передавал спецслужбам Киева данные о бойцах Вооруженных сил России (ВС РФ).