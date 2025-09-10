Ричмонд
На Камчатке 15-летняя школьница умерла на уроке физкультуры

Трагедия произошла в одной из школ Елизова.

Источник: Аргументы и факты

В Елизове на Камчатке 15-летняя школьница умерла во время занятий, сообщил Минздрав региона.

Инцидент произошел 10 сентября в городской школе № 2. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала у подростка клиническую смерть.

Причины случившегося будут установлены после проведения медицинской экспертизы. На месте происшествия работают следственные органы и специалисты.

Трагедия случилась на уроке физкультуры, уточняет РИА Новости.

Напомним, 1 сентября после торжественной линейки в школе в поселке Октябрьский Ульяновской области умерла 12-летняя ученица.

Накануне в Приморье 15-летний мальчик внезапно скончался во время урока.

В подмосковном Зарайске учитель ОБЖ и физкультуры разбился на мотоцикле, пытаясь успеть на урок.