На Камчатке 15-летняя школьница умерла на уроке физкультуры

В Елизове на Камчатке 15-летняя школьница умерла во время занятий, сообщил Минздрав региона.
Инцидент произошел 10 сентября в городской школе № 2. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала у подростка клиническую смерть.
Причины случившегося будут установлены после проведения медицинской экспертизы. На месте происшествия работают следственные органы и специалисты.
Трагедия случилась на уроке физкультуры, уточняет РИА Новости.
