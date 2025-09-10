На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в «Кофемании»

Фёдор Смолов позже объяснил, что хотел мирно разрешить ситуацию. Он утверждал, что его компания не собиралась создавать неудобства, но столкнулась с грубостью и нецензурной бранью. Спортсмен добавил, что предлагал пострадавшему компенсацию, чтобы уладить конфликт, но после общения с посторонними лицами, не связанными с инцидентом, был вынужден обратиться в полицию.