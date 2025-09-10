На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в «Кофемании»

В Москве начато уголовное расследование в отношении футболиста Фёдора Смолова. Причиной стала драка в столичном кафе «Кофемания», случившаяся в конце мая. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией. Пострадавший получил серьёзные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение стенки глазницы.
Инцидент произошёл, когда Смолов с друзьями громко обсуждали в кафе футбольные предпочтения других посетителей. Один из свидетелей рассказал, что конфликт начался после того, как спортсмен попытался заговорить с женщиной за соседним столом. Она ответила резко, и это спровоцировало словесную перепалку, переросшую в драку.
В июне в соцсетях появились кадры с камер наблюдения из «Кофемании». На записи заметно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары двум посетителям заведения.
Фёдор Смолов позже объяснил, что хотел мирно разрешить ситуацию. Он утверждал, что его компания не собиралась создавать неудобства, но столкнулась с грубостью и нецензурной бранью. Спортсмен добавил, что предлагал пострадавшему компенсацию, чтобы уладить конфликт, но после общения с посторонними лицами, не связанными с инцидентом, был вынужден обратиться в полицию.