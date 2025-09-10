МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону.
В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока.
«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.