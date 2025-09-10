МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.