Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке

Пожар на складе во Владивостоке локализовали на площади 1000 квадратов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону.

В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока.

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.