15-летняя школьница скончалась во время урока физкультуры на Камчатке

Министерство здравоохранения Камчатского края выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки. Причины произошедшего будут установлены по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов и специалисты, выясняющие все обстоятельства случившегося.