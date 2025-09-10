15-летняя школьница скончалась во время урока физкультуры на Камчатке

Пятнадцатилетняя ученица второй школы города Елизово скончалась во время занятий в учебном заведении. О трагическом инциденте сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
По информации ведомства, прибывшие на вызов медики скорой помощи констатировали у ребенка клиническую смерть. Как уточняет РИА Новости, трагическое событие произошло во время проведения урока физкультуры.
Министерство здравоохранения Камчатского края выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки. Причины произошедшего будут установлены по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов и специалисты, выясняющие все обстоятельства случившегося.
Прежде в одной из школ Красноярска произошла трагедия: в школе № 16 внезапно умер 12-летний ученик пятого класса. Как сообщили в Следственном комитете региона, мальчик потерял сознание во время перемены.