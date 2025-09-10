В Баяндаевском районе обогрев дома привел к крупному пожару

После этого жильцы обнаружили задымление и вызвали пожарных. Когда они приехали, стены зимовья, дощатый навес и стена в гараже были полностью в огне. К счастью, пламя не перекинулось на жилой дом. Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стал обогреватель, который оставили без присмотра во включенном состоянии.