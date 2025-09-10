Ричмонд
В Баяндаевском районе обогрев дома привел к крупному пожару

Сначала в зимовье погас свет, а после жильцы увидели задымление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Баяндаевском районе обогрев дома привел к крупному пожару. В селе Нагалык загорелось зимовье. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, на указанный адрес отправились семь специалистов ведомства с двумя единицами техники.

— Как объяснили владельцы постройки, они находились в этот момент на заднем дворе дома и заметили, что в помещении погас свет, — пояснили в пресс-службе ведомства.

После этого жильцы обнаружили задымление и вызвали пожарных. Когда они приехали, стены зимовья, дощатый навес и стена в гараже были полностью в огне. К счастью, пламя не перекинулось на жилой дом. Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стал обогреватель, который оставили без присмотра во включенном состоянии.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что Ангарск начнет отапливать дома и соцобъекты с 11 сентября.