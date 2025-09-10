Четыре работника-иностранца погибли на стройке в Бурятии

Прежде сообщалось, что в здании на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обрушился потолок между первым и вторым этажами. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы. Его оперативно достали из-под завалов и госпитализировали.