Четыре работника-иностранца погибли на стройке в Бурятии

В столице Бурятии Улан-Удэ на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого четверо рабочих-иностранцев сорвались с высоты. Трое человек погибли на месте, четвертый скончался позднее в медицинском учреждении.
Прокуратура взяла на особый контроль расследование несчастного случая, произошедшего при строительстве Национального музея Республики Бурятия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Глава региона Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что все четверо погибших являются гражданами иностранных государств. Работа по установлению обстоятельств происшествия ведется при взаимодействии с миграционными ведомствами, организована связь с родными и близкими погибших рабочих.
